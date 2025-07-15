Чтобы ИИ имел возможность выполнять эти задачи, его нужно этому научить, а это непросто, подчеркнул командир полка.

Применять "рои" дронов с искусственным интеллектом (ИИ), которые будут уметь различать цели на поле боя, Украина сможет менее чем через год. Об этом командир беспилотного полка "Ахилес" Юрий Федоренко рассказал в интервью на YouTube-канале Telegraf UA.

Он пояснил, что сейчас Украина нельзя применять такой "рой" дронов, потому что, чтобы ИИ имел возможность выполнять эти задачи, его нужно этому научить, а это непросто.

"Научить искусственный интеллект очень сложно. Вы видели, какая бронированная техника противника сейчас выезжает на поле боя. Иногда, имея уже значительный уровень опыта ведения боевых действий, я лично 15 минут пытаюсь понять, что мы уничтожили - БМП или танк. Потому что противник так все обваривает сверху "сараями", "будками" и так далее, что объективно не понятно, что это за техника, - говорит командир полка БпЛА.

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По его словам, научить искусственный интеллект понимать, почему надо поражать именно эту цель, а не другую, является достаточно сложным вызовом, однако работа в этом направлении очень активна.

"По моему убеждению, не конец 2025-го, к сожалению, но первая половина 2026 года должна дать свои результаты активного применения дронов, которые будут координироваться и выполнять задачи, уже основываясь на искусственном интеллекте", - предположил Федоренко.

Технологии в войне: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу министра цифровой трансформации Михаила Федорова Украина разрабатывает решение, когда дроном на поле боя можно будет управлять из любого города. Он рассказал, что задачей его министерства является обеспечение максимально дистанционного управления дронами и внедрение полной автономности в дальнейшем, однако "это вопрос, возможно, лет".

Также недавно экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, как технологии изменили характер войны с РФ, и предположил, как ее можно выиграть. По его словам, военно-технологическая революция способствует ведению такого типа войны, как война на истощение. При этом эта война "направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и как следствие уничтожение способности нации к сопротивлению. Поэтому единственная стратегия победы Украины заключается "не только в работе над линией фронта, но и в формировании системы "жизнестойкости" страны и формировании асимметричных возможностей именно на основе технологических решений", отметил он.

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