Курс гривни к евро установлен на уровне 48,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 16 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,80 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,78/41,81 грн/долл., а евро - 48,79/48,81 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках средний курс доллара сегодня утром составлял 41,75 грн/долл., а продать американскую валюту можно по курсу 41,67 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 июля подорожал на 4 копейки и составляет 41,99 гривни за доллар, а курс европейской валюты вырос на 5 копеек и составлял 49,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

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