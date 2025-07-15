Закон о пенсиях военных и правоохранителей предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия в боях.

В Украине насчитывается 145,2 тысячи спецпенсионеров призывного возраста, которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии. Об этом сообщает Экономическая правда.

По данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается 635,8 тысячи бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода составляет 51 год.

"Действующее законодательство о спецпенсиях военным и силовикам принималось до большой войны. Оно предусматривает льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного обеспечения лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон позволяет кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги. При этом закон о пенсиях военных и правоохранителей предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.

Таким образом он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство. Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, - пятилетняя "скидка" при выходе на пенсию по возрасту.

В издании добавили, что в то же время в правительстве пока считают, что именно статус УБД должен давать право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства.

Пенсии в Украине - последние новости

15 июля стало известно, что в Украине значительная часть прокуроров выходит на пенсию до 50 лет из-за предусмотренных законодательством льгот. Существует даже несколько прокуроров, кто получает пенсию до 40 лет.

10 июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что самые высокие в Украине пенсии получают судьи и прокуроры. Максимальная пенсия судей составляет 390 тысяч гривен.

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