По словам Костенко, сегодняшнее решение "существенно изменит" ситуацию на поле боя.

Украина сможет использовать, производить и получать противопехотные мины от партнеров уже на следующий день после подписания закона о выходе из Оттавской конвенции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно того, какой теперь, после сегодняшнего решения парламента, будет ситуация с противопехотными минами в Украине, он отметил, что ВР приняла "историческое решение", которое даст нам "инструмент для защиты государства".

"Потому что Россия использует противопехотные мины, а Оттавская конвенция, в которую мы вступили, не давала нам возможности в полной мере это использовать и защищать, в том числе, свои фортификационные сооружения и свою землю", - сказал он.

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По словам депутата, "мы не вышли, а остановили Оттавскую конвенцию на территории Украины".

"И это нам позволит не использовать путь выхода, который прописан в Конвенции, в течение полугода. Это нам даст возможность сразу после подписания этого законопроекта на следующий день использовать и производить, и получать от наших партнеров противопехотные мины, которые позволят нам лучше защищать нашу землю", - подчеркнул Костенко.

Кроме того, отметил он, этим решением мы "не только защищаем бойцов на поле боя, а и юридически их защищаем от, так сказать, того, что к ним могут быть претензии по защите нашего государства".

Так, по словам парламентария, противопехотные мины - это не сложное вооружение, но очень эффективное, и "наладить производство миллионов штук - это не сложно", поэтому в целом сегодняшнее решение "существенно изменит" ситуацию на поле боя.

Костенко также привел пример, что "у нас, пожалуй, если с Беларусью взять, - более трех тысяч километров границы".

"И мы понимаем, что с этими странами у нас должна быть ширина минного поля минимум несколько десятков километров. Это как такая превентивная защита", - сказал он.

Кроме того, добавил он, сейчас мы сможем усилить фортификации минными заграждениями, что "на существенный процент увеличит наши оборонительные возможности".

Выход Украины из Оттавской конвенции - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

В Министерстве иностранных дел объяснили выход из Конвенции тем, что Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, ведь Россия, которая не является участницей Конвенции, активно использовала противопехотные мины с 2014 года.

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины поддержала выход нашей страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

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