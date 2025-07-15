Мартиндейл признал, что однажды навел удар по продуктовому магазину, в подвале которого якобы был командный пункт ВСУ.

Гражданину США Дэниелу Мартиндейлу, который шпионил за ВСУ под Угледаром, вручили российский паспорт. Он два года прожил в Богоявленке под Угледаром, где корректировал удары россиян по украинским военным, пишут росСМИ.

Отмечается, что Мартиндейл получил российский паспорт по приказу главы Кремля Владимира Путина. Документ вручили в представительстве так называемой "ДНР" в Москве.

"Россия - это не только мой дом, но и моя семья. Я очень рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву", - сказал Мартиндейл российским пропагандистам.

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Как пишет "Телевидение Торонто", в ноябре 2024 года российские власти показали лицо и публично назвали имя Мартиндейла. Журналисты выяснили, что он в течение двух лет жил в Богоявленке под видом миссионера. Американец рассказал российским пропагандистам, что он приехал в Украину незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

По словам Мартиндейла, он по собственной инициативе связался с российскими спецслужбами, чтобы они помогли ему попасть в Донецк. Россияне и сказали ему ехать в Богоявленку, чтобы там он ждал прибытия российских войск. Осенью 2024 года российские военные вывезли его в тыл.

Российские пропагандисты говорили, что американец неоднократно передавал оккупантам данные для ударов по украинским военным. Сам Мартиндейл признал, что однажды навел удар по продуктовому магазину, в подвале которого якобы был командный пункт ВСУ.

Будет ли наказание за получение паспорта РФ на оккупированных территориях

Ранее в Министерстве юстиции Украины рассказали, что в случае принудительного получения украинцами на оккупированных территориях российского паспорта ответственности не будет. Отмечается, что у украинцев в оккупации нет возможности выбора, поэтому им приходится под давлением получать российский паспорт.

В Минюсте подчеркнули, что документы "ЛДНР" не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

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