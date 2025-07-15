Премьер-министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Сегодня, 15 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие!", - отметил Шмыгаль.

Также он поблагодарил всю команду за неутомимый труд ради государства.

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Изменения в правительстве – последние новости

13 июля Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти. Глава государства провел важный разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в ходе которого они обсуждали стратегические шаги по реализации этих изменений.

14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру Украины, министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. Президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет полезен на позиции министра обороны.

По его словам, именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства.

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