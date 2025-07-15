В среду, 16 июля, погода в Украине будет с контрастами. На западе температура снизится до +22°...+24° и пройдут дожди с грозами. Осадки также ожидаются на севере страны и в Винницкой области, где столбики термометров также не покажут жары, +24°...+28° (только в Сумской области будет до +30°). На остальной территории будет сухо и жарко, +30°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +27°, гроза.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, ливень.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.
- В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, дождь с грозой.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, ливень.
- В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.
- В Одессе 16 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +20°...+33°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
16 июля - праздник, приметы
16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.