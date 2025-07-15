На юге и востоке все еще будет очень жарко.

В среду, 16 июля, погода в Украине будет с контрастами. На западе температура снизится до +22°...+24° и пройдут дожди с грозами. Осадки также ожидаются на севере страны и в Винницкой области, где столбики термометров также не покажут жары, +24°...+28° (только в Сумской области будет до +30°). На остальной территории будет сухо и жарко, +30°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +27°, гроза.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 16 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +32°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +20°...+33°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

16 июля - праздник, приметы

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

Вас также могут заинтересовать новости: