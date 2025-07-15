Легендарный 114-летний ветеран-марафонец из Индии трагически погиб в аварии

Фауджа Сингх был известным бегуном на долгие и короткие дистанции, и не смотря на возраст показывал неплохие результаты.

Самый возрастной в мире бегун-марафонец, 114-летний индиец Фауджа Сингх трагически погиб – его сбила машина. Как пишет издание Hindustan Times, знаменитого "Торнадо в тюрбане" сбил неустановленный водитель.

ДТП произошло в индийском штате Пенджаб, в родном селении Фауджа Сингха. Он переходил дорогу, когда его сбила неизвестная машина. После аварии его увезли в больницу, где он скончался от травм.

Сингх, по данным СМИ, родился в 1911 году. Он был обладателем многих мировых рекордов по бегу в возрастных группах 90 и более лет, а также 100 и более лет. Он бегал как на долгие дистанции, так и короткие, обгоняя всех в своей возрастной группе. Сингх пробежал 9 полных марафонов, включая шесть Лондонских марафонов. Журналисты называли его "Торнадо в тюрбане".

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Фигура Сингха вдохновляла многих бегунов. Он показывал людям, что нет ничего невозможного. Судя по кадрам местных СМИ, во время смерти Сингха плакали не только родственники, но и полицейские.

Больше нововстей об известных марафонцах

Напомним, что юная украинка Яна Степаненко, которая получила тяжелые ранения во время обстрела россиянами железнодорожного вокзала в Краматорске, начала также участвовать в марафонах, не смотря на протезы на обоих ногах. В прошлом году она участвовала в Бостонском марафоне, собирая донаты для ЗСУ.

Также участвует в забегах бывший боец Роман Кашпур. На протезах он пробежал 84 километра за неделю, мотивируя других раненых бойцов возвращаться к полноценной жизни.

Известен также пример участника АТО Сергея Храпко. На протезе он прошел пешком из Киева в Борисполь, собирая донаты для своего побратима.

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