Нарожный отметил, что россияне постоянно наращивают количество производимых дальнобойных дронов и этими дронами пытаются уничтожать наши тылы.

В ближайшие месяцы российские оккупанты будут использовать свою тактику войны на истощение, но какого-то стратегического преимущества она им не дает. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Павел Нарожный - военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта".

"Я бы не расценивал эти оценки Трампа о 50 днях, двух неделях, 17 Patriot как какие-то более-менее серьезные цифры. Что может произойти в течение следующих 50 дней? Это два месяца, это как раз будет конец или в конце летне-осенней кампании россиян. Она уже прошла свой пик в конце июня, и сейчас снова активизировалась. Но эта активизация, это количество боестолкновений пока не привели к каким-то существенным изменениям на поле боя", - сказал он.

Эксперт отметил, что за последний год тактика и стратегия россиян в значительной степени не изменилась. То есть, по его словам, на поле боя они воюют малыми пехотными группами, иногда применяют бронетехнику.

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Также Нарожный заявил, что россияне постоянно наращивают количество производимых дальнобойных дронов и этими дронами пытаются уничтожать наши тылы.

"Здесь у них есть наращивание, у них есть успехи. Но я бы не сказал, что большое количество каких-то потерь они привели своими ударами. Что надо поменять? Им надо привлечет в войска огромное количество личного состава. У них сейчас армия - 1,2 млн человек. Наши силы обороны Украины - это 1,1 млн человек. То есть, в какой-то степени можно сказать, что по личному составу мы близки", - пояснил эксперт.

По его словам, огромного преимущества в разы у россиян нет. Аналитик добавил:

"Надо, чтобы оно появилось для того, чтобы они действительно смогли наступать и для того, чтобы смогли что-то поменять на поле боя. Все выглядит так, что они и дальше будут использовать свою тактику войны на истощение, но какого-то стратегического преимущества она им не дает. И сказать, что сейчас может измениться ситуация и до конца года они достигнут каких-то значительных успехов, у меня такой точки зрения нет".

Изменение позиции Трампа в отношении Путина

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент США Дональд Трамп отметил, что собирается ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня.

Впоследствии он заявил, что российский правитель Владимир Путин его разочаровал. Впрочем, дела с ним еще не завершены. Президента спросили, доверяет ли он российскому лидеру, и он ответил: "Я почти никому не доверяю". Значительную часть интервью Трамп посвятил своему разочарованию российским диктатором. Он заявил, что четыре раза думал, что сделка с Россией возможна.

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