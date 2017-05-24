Войска Асада возвращаются на обстрелянную американскими "Томагавками" авиабазу - NBC News

Сирийские военные начали возвращать на авиабазу Шайрат истребители и персонал. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны США, передает NBC News.

Отмечается, что сирийцы отремонтировали часть поврежденной инфраструктуры и в течение последних нескольких дней начали возвращать Су-22 и Миг-23 обратно на аэродром.

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"Они будут летать оттуда снова в ближайшее время", - сказал один из сотрудников Министерства обороны США.

В то же время никто из чиновников не может сказать, накопил ли сирийский режим химическое оружие на авиабазе. При этом, как отмечает NBC News, в США во время удара "Томагавками" избегали мест на базе, где они подозревают, что сирийцы могли хранить химические вещества.

Как сообщал УНИАН, в результате химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека, 6 апреля в городе Латаминах от применения химоружия погибли еще несколько человек и десятки пострадали.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии в ответ на использование химического оружия в сирийских городах. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.