Войска Асада возвращаются на обстрелянную американскими "Томагавками" авиабазу - NBC News

08:42, 24 мая 2017
Мир
1648

Сирийские самолеты возвращаются на аэродром, обстрелянный американскими "Томагавками" в ответ на газовую атаку.

Удар США по авиабазе

Сирийские военные начали возвращать на авиабазу Шайрат истребители и персонал. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны США, передает NBC News.

Отмечается, что сирийцы отремонтировали часть поврежденной инфраструктуры и в течение последних нескольких дней начали возвращать Су-22 и Миг-23 обратно на аэродром.

Читайте также"Томагавками" по Сирии: в Пентагоне назвали число долетевших до авиабазы Асада ракет

"Они будут летать оттуда снова в ближайшее время", - сказал один из сотрудников Министерства обороны США.

В то же время никто из чиновников не может сказать, накопил ли сирийский режим химическое оружие на авиабазе. При этом, как отмечает NBC News, в США во время удара "Томагавками" избегали мест на базе, где они подозревают, что сирийцы могли хранить химические вещества.

Как сообщал УНИАН, в результате химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека, 6 апреля в городе Латаминах от применения химоружия погибли еще несколько человек и десятки пострадали.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии в ответ на использование химического оружия в сирийских городах. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиабаза Шайрат#удар США по авиабазе