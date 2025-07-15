Эксперт отметил, что дроны уничтожают возможность сконцентрировать силы на одном направлении.

Дроны являются важной частью современного боя. Тем не менее это не панацея и не "оружие для бедных стран". Такое мнение высказал военный эксперт и аналитик Defense Express Иван Киричевский в комментарии для издания "Телеграф".

Отмечается, что в разговоре с журналистами он заявил, что дроны уничтожают возможность сконцентрировать силы на одном направлении. По его словам, это является основой любой наступательной операции.

"Раньше нужно было собрать все силы, загнать танковую дивизию вперед и пробивать оборону. Теперь это уже не работает. Это первый элемент. Второй элемент заключается в том, что никто не знает, как противодействовать этому эффекту. Все понимают, что он существует, но не знают, как его сломать", - рассказал эксперт.

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Киричевский поделился, что некоторые виды вооружения могут справиться с отдельными задачами даже лучше, чем беспилотники. Например, по его словам, около пяти управляемых 155-мм артиллерийских снарядов уничтожат три танка гораздо быстрее.

"Дроны требуют значительно больше времени - в лучшем случае до полусуток. К тому же следует учитывать, что на каждое точное попадание дрона приходится в среднем около 15 промахов", - добавил эксперт.

Киричевский считает, что людям стоит перестать верить в мифы о "дроновой революции", которая якобы вытесняет другие виды вооружения.

"Новое - это хорошо забытое старое", - резюмировал эксперт.

Украина использует дроны с "машинным зрением" - что известно

Ранее в Defense Express рассказали, что украинские боевые подразделения уже активно используют дроны с "машинным зрением". Они способны в автоматическом режиме поражать выбранную оператором цель.

В издании отметили, что пока для перехвата "Шахедов" такого оружия нет. Тем не менее эта система позволяет украинским защитникам довести FPV-дрон до цели на поле боя, чтобы им не помешали никакие средства РЭБ.

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