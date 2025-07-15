В перечне значатся Весы и Близнецы.

Трин Солнца и Луны 15 июля 2025 года открывает путь к гармонии. Чувства и поступки наконец-то совпадают, создавая атмосферу ясности и принятия. Особенно это ощутят Овны, Раки, Близнецы и Весы - они вступают в спокойный, сбалансированный период, где напряжение уступает место душевному равновесию, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Неожиданное чувство облегчения приходит в вашу жизнь. События начинают разворачиваться благоприятно, даже если вы не ждали перемен. Период приносит приятные новости и позволяет вам искренне порадоваться.

Рак

Вы будто выходите из внутренней бури. Настроение стабилизируется, а окружающий мир начинает казаться более доброжелательным. Спокойствие возвращается, напоминая, что счастье - это результат выбора сосредоточиться на хорошем.

Близнецы

Редкое ощущение покоя дает возможность собраться с мыслями. Нет разрозненности, нет спешки, только легкость и уверенность в себе. Это день, когда вы позволяете себе просто быть и дышать свободно.

Весы

Внутренние метания постепенно утихают. Вы вновь находите связь с собой и своей силой. Период помогает отпустить ненужное напряжение и выбрать состояние баланса, где ум и чувства действуют в согласии.

Напомним, ранее астрологи рассказали, жизнь каких знаков Зодиака кардинально изменится в ближайшие дни.

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