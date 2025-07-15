Официально стартовала гонка за награды престижной американской телевизионной премии "Эмми" 2025 года. Как передает Variety, в эфире программы CBS Mornings были объявлены номинанты в категориях реалити-шоу и ток-шоу. Остальные номинации станут известны позже.
Лучшее ток-шоу
- The Daily Show - "Ежедневное шоу";
- Jimmy Kimmel Live - "Джимми Киммел в прямом эфире";
- The Late Show With Stephen Colbert - "Позднее шоу со Стивеном Колбертом".
Лучшее реалити-шоу
- The Amazing Race - "Удивительные гонки";
- RuPaul’s Drag Race - "Драг-рейс РуПола";
- Survivor - "Выживший";
- Top Chef - "Лучший шеф";
- The Traitors - "Предатели".
Отмечается, что одними из главных претендентов на победу в этом году считаются сериал с Адамом Скоттом "Разделение" и сатирический взгляд Сета Рогена на Голливуд "Студия" от Apple TV+. Кроме того, в списке возможных фаворитов значатся "Медленные лошади", "Уменьшение" и "Предполагаемый невиновный".
Стриминговый сервис Netflix делает ставку на такие свои проекты, как "Подростковый возраст", "Дипломат", "Никто этого не хочет" и "Черное зеркало". А в HBO номинируют "Хаки", "Пингвина" и "Белый лотос".
Как известно, победителей объявят на церемонии вручения премии "Эмми" 14 сентября. Мероприятие пройдет в театре Peacock Theater в центре Лос-Анджелеса.
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