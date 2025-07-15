Соответствующее заявление сделал Си Цзиньпин во время встречи с Лавровым в Пекине.

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, Китай пообещал усилить свою поддержку РФ, сообщает The Telegraph.

Китайский лидер Си Цзиньпин после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине во вторник, 15 июля, заявил, что теперь две страны должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах".

Также, как выразился Си, доверие между Китаем и Россией "углубилось", и страны "создают модель для нового типа международных отношений".

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Издание напомнило, что Пекин является дипломатическим и экономическим союзником Москвы, однако утверждает, что занимает нейтральную позицию в войне между Россией и Украиной.

Также недавно министр иностранных дел Китая заявил, что не может позволить себе поражения России в войне, поскольку боится, что США тогда переключат свое внимание на Китай.

Угрозы Трампа России и ее партнерам

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп сделал важные заявления о введении пошлин против России на фоне ее отказа прекращать огонь в Украине. Он, в частности, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. По его словам, эти пошлины составят 100 процентов. В то же время глава Белого дома выразил надежду, что ему не придется этого делать.

В то же время, как сообщил Bloomberg, план Трампа давления на Москву для завершения войны в Украине не включал мер по препятствованию экспорта из страны-агрессора. На этом фоне цены на нефть начали падать. К примеру, West Texas Intermediate упала на 2,1%, опустившись ниже 67 долларов за баррель.

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