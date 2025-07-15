Вокруг Земли могут временно вращаться обломки Луны - они помогут ученым исследовать историю Солнечной системы.

Вокруг Земли в любой момент времени могут вращаться до 6,5 так называемых "мини-лун" - крошечных фрагментов Луны, временно захваченных гравитацией нашей планеты. Об этом сообщает издание Space.com со ссылкой на новые исследования.

Что такое мини-луны?

Это мелкие объекты диаметром 1-2 метра, которые на короткое время попадают на орбиту Земли после того, как были выброшены с Луны в результате ударов астероидов или космического мусора. Они не остаются навсегда - "танцуют" возле планеты несколько месяцев или лет, а затем снова отправляются в открытый космос.

Почему это открытие важно:

научный потенциал: мини-луны могут помочь изучить историю Луны и механику ударов, которые формируют кратеры;

практическое значение: из-за близкого расположения эти объекты могут стать удобными целями для космических миссий и будущей добычи ресурсов;

технологический вызов: из-за малых размеров и высокой скорости мини-луны трудно обнаружить - но современные телескопы, например Pan-STARRS1 на Гавайях, уже способны это делать.

Астрономы планируют совершенствовать технологии для обнаружения таких объектов и уже исследуют несколько потенциальных мини-спутников, в частности Камо'оалева, 2020 CD3 и 2024 PT5, которые могут иметь лунное происхождение.

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Ученые считают, что изучение этих временных спутников может дать ключи к пониманию эволюции Солнечной системы - и, возможно, даже подготовить нас к будущему активному освоению космоса.

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