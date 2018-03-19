Евровидение-2018: победитель прошлого года впервые выступит на большой сцене после операции

Певец выступит с песней «Amar pelos dois», которая принесла ему победу в 2017 году. Кроме полюбившейся публике романтической баллады, артист исполнит и новые композиции.

Евровидение-2018 начнется меньше чем через два месяца. На сайте песенного конкурса появляется все больше информации об исполнителях и звездных гостях. Так, стало известно, что открывать финал Евровидения-2018 будет Сальвадор Собрал.

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Певец выступит с песней «Amar pelos dois», которая принесла ему победу в 2017 году. Кроме полюбившейся публике романтической баллады, артист исполнит и новые композиции, передает СТБ.

Вместе с Сальвадором в финале выступят Ана Моура и Мариза. В Португалии эти три исполнителя пользуются немалой популярностью.

В прошлом году Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, поэтому выступление в финале станет для него неким символом возвращения на сцену.