Евровидение-2018: победитель прошлого года впервые выступит на большой сцене после операции

15:28, 19 марта 2018
Мир
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Собрал спонтанно выступил в баре Киева / Фото УНИАН

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Певец выступит с песней «Amar pelos dois», которая принесла ему победу в 2017 году. Кроме полюбившейся публике романтической баллады, артист исполнит и новые композиции, передает СТБ.

Вместе с Сальвадором в финале выступят Ана Моура и Мариза. В Португалии эти три исполнителя пользуются немалой популярностью.

В прошлом году Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, поэтому выступление в финале станет для него неким символом возвращения на сцену.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Сальвадор Собрал#Евровидение-2018