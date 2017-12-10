"Восстановление будет длительным": победителю Евровидения-2017 Собралу пересадили сердце

Победитель "Евровидения 2017" португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца. Об этом со ссылкой на врачей клиники в Лиссабоне сообщает The Telegraph.

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Операция проходила 8 декабря в и продолжалась четыре часа. Собрал находится в реанимационном отделении, где медики контролируют состояние его пересаженного органа. Представители клиники сообщают, что "восстановление будет длительным".

21 сентября победитель песенного конкурса "Евровидение 2017" 27-летний португалец Сальвадор Собрал был госпитализирован в клинику Лиссабона. Музыкант нуждался в трансплантации сердца. Деньги на операцию собраны в полном объеме. 26 сентября его состояние резко ухудшилось, и певца перевели в реанимацию.

Представитель Португалии Собрал выиграл и по результатам голосования профессионального жюри, и по результатам голосования телезрителей, набрав в общем 758 баллов. Это первая победа участника от Португалии в истории конкурса.