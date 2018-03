Глава МИД Великобритании: приказ о применении химоружия на британской земле вероятно дал Путин (видео)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ о применении нервно-паралитического вещества на британской территории вероятнее всего дал лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Sky News.

«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его [Путина – ред.] решение - приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил Джонсон.

"Our quarrel is with Putin's Kremlin" says @BorisJohnson as he responds to the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/V93QLXS7kE