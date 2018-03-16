Глава МИД Великобритании: приказ о применении химоружия на британской земле вероятно дал Путин (видео)

Борис Джонсон обвинил Путина в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ о применении нервно-паралитического вещества на британской территории вероятнее всего дал лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Sky News.

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«Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его [Путина – ред.] решение - приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил Джонсон.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России. Она также сообщила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля.