Меган Маркл и Кейт Мидлтон: эксперты по языку тела узнали о непростых отношениях между будущими родственницами

Эксперты по языку тела проанализировали поведение Кейт Миддлтон и Меган Маркл и сделали свой вывод. Как оказалось, будущая жена принца Гарри куда больше волновалась чем Кейт Мидлтон – об этом говорили ее движения руками.

Стоило двум королевским невесткам Кейт Мидлтон и Меган Маркл появиться вместе, как тут же эксперты по языку тела проанализировали их отношение друг к другу и поведение, говорится в "Сніданку з 1+1".

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В последний день зимы "королевская четверка" посетила официальное мероприятие. Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и Принц Гарри с невестой Меган Маркл выступили на форуме Royal Foundation.

Все члены королевской семьи по очереди рассказывали об инициативе своего совместного благотворительного фонда. На первый взгляд Меган Маркл держалась просто отлично: расслабленно и спокойно. А ведь это был ее первый рабочий выход в компании народной любимицы – герцогини Кейт Миддлтон.

Эксперты по языку тела проанализировали поведение Кейт Миддлтон и Меган Маркл и сделали свой вывод. Как оказалось, будущая жена принца Гарри куда больше волновалась чем Кейт Мидлтон – об этом говорили ее движения руками.

Также Меган, по мнению специалистов, демонстрировала определенную самоуверенность – это разоблачил ее подбородок. А еще невеста принца постоянно пыталась держать выигрышную позу перед камерой - демонстрируя свой статус.

А вот если говорить об уже опытной в различных королевских мероприятиях и выступлениях – беременной Кейт Мидлтон, то она, как раз и вправду была очень спокойной. Все ее жесты говорили о том, что герцогиня вовсе не пытается специально привлечь к себе внимание, ведь четко понимает что она и так в центре внимания.