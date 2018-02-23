Секс-скандал в Голливуде: звезда "Мумии" рассказал о пережитом ужасе из-за похотливых рук кинобосса

17:01, 23 февраля 2018
Мир
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Актер рассказал о домогательствах голливудского чиновника / скриншот

Звезда фильма "Мумия" Брендан Фрейзер заявил, что летом 2003 года к нему приставал с сексуальными домогательствами экс-глава Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипп Берк. 

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Об этом он рассказал изданию GQ. Актер заявил, что инцидент произошел на мероприятии ассоциации в отеле Beverly Hills: Берк засунул руку ему между ног.

"Он обнял меня, схватил за ягодицу, коснулся промежности и начал двигать рукой туда-сюда", – рассказал актер.

Он отметил, что тогда его переполнили паника и страх.

"Мне стало плохо. Я был как ребенок, почувствовал комок в горле. Думал, что расплачусь", – поделился воспоминаниями Фрейзер.

Как сообщал УНИАН, ранее в США ведущая обвинила в домогательствах сенатора, который выступает в защиту прав женщин.
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Теги: #сексуальные домогательства