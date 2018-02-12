В Госдепе проведут обязательный тренинг по борьбе с домогательствами

Сотрудники Госдепа пройдут обязательный соответствующий тренинг до 1 июня.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сотрудники департамента должны вмешаться, если они станут свидетелями сексуального домогательства.

Это он сделал на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп выразил сочувствие обвиненным в харассменте и не получившим справедливого отношения. Об этом сообщает Reuters.

Тиллерсон добавил, что сотрудники Госдепа пройдут обязательный соответствующий тренинг до 1 июня. Это заявление он сделал, выступая перед 150 сотрудниками посольства США в Каире.

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Визит госсекретаря в египетскую столицу ознаменовал начало его тура по Ближнему Востоку. В частности, он посетит Кувейт, Ливан, Иорданию и Турцию.

Ранее сообщалось, что член заксобрания штата Калифорния Кристина Гарсия отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах.