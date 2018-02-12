В Госдепе проведут обязательный тренинг по борьбе с домогательствами

16:50, 12 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Это он сделал на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп выразил сочувствие обвиненным в харассменте и не получившим справедливого отношения. Об этом сообщает Reuters.

Тиллерсон добавил, что сотрудники Госдепа пройдут обязательный соответствующий тренинг до 1 июня. Это заявление он сделал, выступая перед 150 сотрудниками посольства США в Каире.

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Визит госсекретаря в египетскую столицу ознаменовал начало его тура по Ближнему Востоку. В частности, он посетит Кувейт, Ливан, Иорданию и Турцию.

Ранее сообщалось, что член заксобрания штата Калифорния Кристина Гарсия отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах.

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Теги: #тренинг по борьбе с домогательствами#домогательства Госдеп