Герой приставки Sega из 90-х возвращается: про супережа Соника снимут фильм

Во вселенной Sonic The Hedgehog рассказывается о жизни ежа Соника, который противостоит безумному доктору Эггману, пытающемуся захватить мир.

Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату выхода фильма «Sonic The Hedgehog» по одноименной серии видеоигр. Согласно планам, «Sonic The Hedgehog» появится в мировом прокате 15 ноября 2019 года.

Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" стала лицом и редактором модного глянца

Фильм Джеффа Фаулера совместит в себе CGI-персонажей и живых актеров. Исполнительный продюсер - режиссер «Дэдпула» Тим Миллер. Другие подробности проекта пока неизвестны.

Первая игра серии, Sonic the Hedgehog, была выпущена в 1991 году эксклюзивно для игровой консоли Sega Mega Drive. Успех игры привёл к появлению множества продолжений и созданию одной из самых крупных серий в индустрии видеоигр.

Во вселенной Sonic The Hedgehog рассказывается о жизни ежа Соника, который противостоит безумному доктору Эггману, пытающемуся захватить мир.