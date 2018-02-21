Герой приставки Sega из 90-х возвращается: про супережа Соника снимут фильм
Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату выхода фильма «Sonic The Hedgehog» по одноименной серии видеоигр. Согласно планам, «Sonic The Hedgehog» появится в мировом прокате 15 ноября 2019 года.
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Фильм Джеффа Фаулера совместит в себе CGI-персонажей и живых актеров. Исполнительный продюсер - режиссер «Дэдпула» Тим Миллер. Другие подробности проекта пока неизвестны.
Первая игра серии, Sonic the Hedgehog, была выпущена в 1991 году эксклюзивно для игровой консоли Sega Mega Drive. Успех игры привёл к появлению множества продолжений и созданию одной из самых крупных серий в индустрии видеоигр.
Во вселенной Sonic The Hedgehog рассказывается о жизни ежа Соника, который противостоит безумному доктору Эггману, пытающемуся захватить мир.