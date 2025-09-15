Новые Су-34 предназначены для ударов по наземным и воздушным целям и могут вести разведку.

Российская госкорпорация Ростех сообщила о передаче Вооруженным силам очередной партии истребителей-бомбардировщиков Су-34, изготовленных Объединенной авиастроительной корпорацией.

В сообщении корпорации говорится, что эти машины способны выполнять боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях с использованием различного вооружения. Су-34 предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, включая объекты инфраструктуры, защищенные средствами противовоздушной обороны, а также могут применяться для воздушной разведки.

В Ростехе убеждают, что Су-34 "завоевал репутацию надежной и эффективной машины", а ее характеристики "неоднократно подтверждены в реальных боевых условиях". По словам представителей корпорации, летчики высоко оценивают маневренность и живучесть самолета.

"Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска", - говорится в заявлении.

Су-34 - что известно об этом самолете

Су-34 - российский тяжелый фронтовой бомбардировщик на базе семейства Су-27, предназначенный для поражения наземных, надводных и воздушных целей и воздушной разведки. Экипаж - двое пилотов в бок-о-бок кабине с повышенным комфортом для длительных вылетов.

Самолет двухмоторный, имеет большой "горб" носовой части под радиоэлектронное оборудование, оснащен 30-мм пушкой и многочисленными точками подвески для бомб и ракет; способен работать в сложных метеоусловиях и при наличии дозаправки в воздухе - выполнять дальние удары. Преимущества - большая боевая нагрузка, дальность и универсальность; минусы - заметность и уязвимость против современных систем ПВО без прикрытия.

