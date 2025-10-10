В частности, таким дроном была атакована железная дорога на Нежинском участке, говорит специалист.

Российские оккупационные войска применяют для атак по Украине ударные дроны "Шахед" с онлайн-управлением. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

На фото, которое опубликовал "Флеш", можно заметить антенну на хвосте "Шахеда", а также камеру спереди. Отмечается, что этот дрон атаковал железную дорогу на Нежинском участке.

"Оператор заходил на цель много раз, пытаясь оптимально нанести удар", – отметил эксперт.

Видео дня

"Флеш" акцентировал, что речь идет о неповоротливом дроне с боевой частью в 50 килограмм, управляют которым с территории России.

Атаки "Шахедами" по Украине

Ранее "Флеш" рассказал, что россияне могут расширить "шахедные" атаки на железнодорожные поезда на глубину до 500 км. По словам Сергея Бескрестнова, оккупанты и в дальнейшем будут атаковать локомотивы и железную инфраструктуру.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин сказал, что "Шахматы" теперь могут уклоняться от дронов-перехватчиков. Он акцентировал, что у них появились обычные примитивные китайские датчики, фиксирующие рядом любой дрон, из-за чего "Шахед" резко меняет высоту, чего не могут сделать зенитные дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: