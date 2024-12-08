В конце декабря доходы России от этих продаж составят менее 1 миллиарда долларов.

Экспорт российского оружия падает с начала войны в Украине и в текущем году он еще больше снизился. По данным эксперта по оборонной политике, к концу 2024 года он сократится на 93 процента за три года.

По подсчетам научного сотрудника программы "Демократическая устойчивость" Центра анализа европейской политики Павла Лузина, в конце декабря доходы России от этих продаж составят менее 1 миллиарда долларов, пишет Newsweek.

Отмечается, что в 2021 году этот показатель был в 14 раз выше - 14,6 миллиарда долларов. После нападения на Украину доходы России от продаж упали до 8 миллиардов долларов в 2022 году, а затем до 3 миллиардов долларов в конце 2023 года.

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"Понятно, что ВПК рассчитывает на остановку, замораживание, окончание конфликта, чтобы вернуться к выполнению экспортных контрактов, потому что они давали хороший приток, в том числе и твердой валюты", - заявил Лузин.

Данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показали, что Россия впервые опустилась на третье место по экспорту оружия. Ранее она занимала второе место после США, но теперь ее обогнала Франция.

По данным SIPRI, в 2019 году Россия экспортировала оружие в 31 страну, тогда как в 2023 году - только в 12.

Новости о российском оружии

Российское Минобороны продемонстрировало "гиперзвуковую" ракету "Циркон", опубликовав кадры с учений в Средиземном море, которые состоялись 3 декабря. На это обратили внимание российские СМИ.

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