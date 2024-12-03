Общий рост доходов от продажи вооружения от российских государственных оружейных компаний - просто логичен на фоне безумных расходов РФ на войну и вооружение для ее ведения. Но несмотря на то, что по рейтингу SIPRI, который Стокгольмский институт исследования проблем мира обнародовал 2 декабря на основе доходов оборонных компаний мира, "Ростех" (около 700 оборонных предприятий РФ - не весь российский военно-промышленный комплекс, однако значительная его часть) занял седьмую позицию, РФ уже точно не второй спецэкспортер мира.

Если посмотреть на цифры, то на 2022 год Россия на все военные расходы в бюджете сначала заложила более 45 млрд долларов, в 2023-м - 112 млрд долларов, а на 2024 год - 145 млрд долларов. Доля из этих бюджетных расходов в виде контрактов на оружие превратится в доходы "Ростеха". Поэтому уже через год вполне стоит ожидать, что в рейтинге SIPRI этот российский оборонный холдинг поставят еще выше. Хотя в целом включение "Ростеха" с данными, имеющими пометку "с высокой степенью неопределенности" уже выглядит дискуссионным.

В то же время, по информации того же SIPRI, российский экспорт оружия упал на 53% в 2019-2023 годы по сравнению с пятилеткой 2014-2018 годов, и его доля уже составляла лишь 11%. Если в 2019 году вооружение от РФ получила 31 страна, в 2022-м - только 14, а в 2023-м - 12. Кто покупатели?

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Среди известных российских экспортных контрактов, которые были заключены в 2023 году, упоминаются поставки двух вертолетов Ми-17 в Кыргызстан. Также в 2022-2023 годах шесть Су-30СМЕ с авиационным вооружением поставлялись РФ в Мьянму. Кроме того, по сообщениям СМИ, уже во время российско-украинской войны РФ частично выполнила контракт на поставку 12 Ми-35 для Нигерии. А новую партию беспилотников Supercam С350/С150 в июне 2023 года заказала Беларусь.

Кстати, в ноябре 2024 года Беларусь получила седьмую батарею российских комплексов противовоздушной обороны "Тор-М2K", что, вероятно, частично было профинансировано в 2023 году.

Контракт на четыре новых Ми-35М, который Минск подписал еще в августе 2020 года, был выполнен только в августе 2023 года.

В августе 2024 года Казахстан получил партию из шести истребителей Су-30СМ российского производства - вероятно первой партией из десяти заказанных самолетов, контракт на которые был заключен в конце 2023 года (то есть часть финансирования гипотетически могла иметь место в виде аванса). Ранее эта страна получила новые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш.

Но в целом, такие поставки как раз ярко свидетельствуют о проблемах РФ. Экспорт - более чем мизерный. Точно меньше доходов от продажи вооружений в Южной Корее - в объеме 17 с хвостиком миллиардов долларов. И наверняка уступает достижениям Германии и Израиля. Поэтому можно предполагать, что РФ уже не входит в пятерку мировых экспортеров оружия.

Валентин Бадрак, директор Центра армии, конверсии и разоружения, военный эксперт и писатель