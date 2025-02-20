Сообщается, что в 2019-2023 годах РФ продала на 53% меньше вооружений, чем в 2014-2018 годах.

Россия заявила о первом контракте по продаже самолетов Су-57, чтобы хоть как-то спасти свои позиции на мировом рынке вооружений. Об этом пишет Defense Express, анализируя информацию о том, что с 2021 года объем экспорта вооружения из РФ сократился на 92%, или в 14 раз и до 1 миллиарда долларов.

Отмечается, что, по выводам Американского аналитического учреждения Jamestown Foundation, такой обвал экспорта произошел именно в результате полномасштабной войны против Украины.

"Здесь в первую очередь сработал фактор перехода российского ВПК на "военные рельсы", предусматривающий обеспечение потребностей армии РФ даже в ущерб выполнению экспортных контрактов. А также - что на этом фоне бывшие традиционные покупатели российского вооружения решили "проявить осторожность" или вообще переключиться на поставки от других стран, например, Китая", - говорится в публикации.

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По данным от SIPRI, в 2019-2023 годах Россия продала на 53% меньше вооружений, чем в 2014-2018 годах.

"Такое сравнение можно рассматривать как свидетельство системного кризиса, который происходит с экспортом вооружения производства РФ", - отметили в Defense Express.

Кто купил российский истребитель Су-57

Напомним, как ранее писал УНИАН, первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57 стал Алжир.

РосСМИ заявили, что Су-57 передадут зарубежному покупателю уже в 2025 году. Якобы алжирские пилоты уже проходят обучение. Однако, общее количество самолетов, а также стоимость контракта не уточнили.

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