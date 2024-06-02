Украине скорее нужно больше ракет для сбивания российских воздушных целей, а не размещение большого количества "Петриотов" у границы с нашим государством, поделился мнением авиаэксперт.

В вопросе возможности закрытия неба над западом Украины существуют важные нюансы.

Об этом авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, насколько технически другие страны могут закрыть небо над западом Украины. "Технически, если поставить "Петриоты" на расстояние там полметра от границы Украины с Польшей или Румынией, то на расстоянии где-то 140-160 км, все, что будет находиться в воздушном пространстве, можно будет сбивать. И от крылатых ракет это защитит", - сказал Криволап.

При этом, он не видит в этом особого смысла, потому что Воздушные силы ВСУ сбивали крылатые ракеты на уровне 80-95%, но последние российские атаки показывают, что украинским силам физически не хватает ракет.

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"Последняя атака, когда были поражены остатки нашей тепловой генерации - это 66%. Это очень низкий показатель. Это говорит о том, что мы не стали хуже охотиться за этим всем, у нас нет чем просто сбивать", - сказал Криволап и добавил, что находится в некотором отчаянии, когда международные партнеры объявляют о поставках больших пакетов помощи Украине, а практические результаты сбития российских ракет свидетельствуют о недостатке средств их сбивания.

"Если у них есть ракеты, то пожалуйста - становитесь вдоль границы и сбивайте хоть крылатые ракеты. Потому что баллистические ракеты, которые представляют основную угрозу для нас, они смогут сбивать на дистанции 25-40 км не более, от линии границы, а тогда непонятно, что они там от баллистики будут защищать. Там и так ничего нет такого", - сказал Криволап.

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Как сообщал УНИАН, ранее спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш обращал внимание, что когда российская ракета временно залетела в воздушное пространство Польши, то тогда звучали разговоры, что эта страна могла бы закрыть небо хотя бы в западных областях Украины.

Евлаш выражал убеждение, что это позволило бы Украине использовать станции и пусковые установки, которые находятся для прикрытия украинских гражданских объектов на западе Украины, в других регионах, если их переместить на другие направления.

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