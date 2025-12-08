Китай имеет влияние на Россию и лично главу Кремля Владимира Путина, но не использует его, заявил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китаю не выгодна слабая Россия, которая проигрывает войну, так как у Пекина большое экономическое и дипломатическое противостояние с США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал в комментарии журналистам.

"Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждого государства, которое уважает нас, и безусловно, Китай мог бы сделать для этого все. Безусловно, Китай крепкая страна, крепкая экономика, а самое главное, в нашем случае - это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина. Но при всем уважении к народу Китая, к истории, к культуре, мы должны честно сказать - я не вижу чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства объяснил это тем, что, например, все видели новую стратегию национальной безопасности США. В частности, США и Китай являются двумя полюсами, двумя крупными государствами и крупными экономиками. Соответственно, между ними прослеживается большое противостояние.

"Это не значит - что это война. Может быть противостояние любое - дипломатическое, экономическое. Это происходит и сегодня. Китаю невыгодна слабая Россия. Россия, которая проиграла в этом формате", - отметил Зеленский.

По мнению президента, из-за этого, если говорить честно, страдает украинский народ.

"Потому что, если Китаю не выгодно остановить Россию... это значит, что идет продолжение войны. Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию, но точно не поддерживает остановку этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что есть доклады разведок о поставках станков, каких-то других вещей из Китая в Россию. В то же время, в докладах разведок речь не шла о прямых поставках оружия.

Китай имеет "интересную" позицию по Будапештскому меморандуму

Как сообщал УНИАН, недавно ветеран украинской дипломатии, экс-посол Украины в США Валерий Чалый напомнил, что Китай в свое время присоединился к Будапештскому мамерандуму, когда Украина отказалась от ядерного оружия. В то же время, Пекин трактует гарантии безопасности для Украины тем, что не будет нападать на Украину с применением ядерного оружия.

По мнению дипломата, Будапештский меморандум является иллюстрацией ошибок, которые допустила Украина. Чалый добавил, что тогда Киев имел "преувеличение веры" в то, что "если что-то закрепить на бумаге, то оно обязательно будет выполнено".

