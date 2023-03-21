Никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие россиянам, пока не видели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс располагает информацией о том, что Пекин рассматривает российский запрос на поставку оружия, пишет The Guardian

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России, и это вопрос, который рассматривается в Пекине китайскими властями", — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе, не уточняя подробностей.

Он также подчеркнул, что Китай не должен оказывать смертоносную помощь России, поскольку "это будет означать поддержку незаконной войны".

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На протяжении последних недель появлялись многочисленные сведения о передаче Китаем России нелетальной помощи.

В последнее время появляются и свидетельства того, что россияне получают от Пекина оружие. Politico утверждало, что во второй половине 2022 года компании из Китая отправили россиянам 1000 штурмовых винтовок, запчасти для дронов и т. д.

Чиновники США утверждали, что Вашингтон располагает информацией о том, что КНР рассматривает возможность передать оружие и боеприпасы стране-агрессору.

На протяжении более года полномасштабной войны Пекин избегал обвинений в адрес России из-за ведения захватнической войны против Украины. В то же время Китай критиковал США и страны Запада за предоставление Украине военной помощи, неоднократно отрицая Любые намерения помогать оружием России.

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