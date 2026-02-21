Накануне вторжения: ГПСУ перехватила сообщение Кадырову о наступлении на Киев, - The Guardian

Перехваченное сообщение Кадырову стало сигналом о приближении наступления на Киев.

Украинские пограничники во второй неделе февраля перехватили важное сообщение от командира чеченского подразделения, дислоцированного в Беларуси, к Рамзану Кадырову. В нем командир доложил, что его подразделение уже на месте и вскоре будет в Киеве, пишет The Guardian.

Впрочем, этот сигнал не убедил президента Украины Владимира Зеленского в неизбежности полномасштабного вторжения. По данным источников издания, украинский лидер ориентировался на оценки своего ближайшего советника Андрея Ермака.

По словам информированных собеседников, большинство высшего командования, включая тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только готовили сценарии возможного нападения, однако без санкции сверху любые масштабные перемещения войск оставались на бумаге.

Ермак убеждал президента, что наращивание войск Россией является элементом гибридного давления и не перерастет в масштабное вторжение. Эта позиция фактически остановила превентивное реагирование украинской стороны, хотя разведка предоставляла конкретные сигналы угрозы.

"Ермак был одним из немногих украинских чиновников, которые регулярно контактировали с российскими коллегами. Он часто общался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком в рамках длительных переговоров по Донбассу, которые зашли в тупик. Если Козак и помог убедить Ермака, что паника по поводу вторжения США была абсурдной, то, скорее всего, он сам так считал", - пишет издание.

По данным источников, даже в Кремле большинство высокопоставленных чиновников не знало деталей планов Путина, в неведении были и министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков.

Вторжение РФ в Украину предвидели - что известно

В том же материале отмечается, что в ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс проехал полмира, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, но в итоге ему пришлось довольствоваться телефонным разговором. Американские спецслужбы в течение предыдущих недель получали сигналы о том, что Путин может планировать вторжение в Украину.

Издание поделилось, что тогдашний президент США Джо Байден отправил Бернса, чтобы тот предупредил главу Кремля о катастрофических экономических и политических последствиях такого шага.

Также отмечается, что Зеленский в день российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года звонил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой позвонить главе Кремля Владимиру Путину и убедить прекратить войну.

