Украина начала применять специальные снаряды для винтовок.

За последние три года технологии беспилотников коренным образом изменили характер боевых действий в Украине. И Украина, и Россия применяют всё больше более совершенных малых дронов, которые стали причиной отказа от использования крупной бронетехники.

Вместо этого обе стороны перешли к более мелким и рассредоточенным подразделениям, чтобы снизить уязвимость. Однако с ростом распространения БПЛА обе стороны начали применять их именно против таких малых групп, у которых практически нет средств защиты от воздушных угроз, пишет Forbes.

В ответ Украина начала производить специальные патроны для стрельбы по дронам, которые можно использовать из стандартного автоматического оружия. Эти боеприпасы, как ожидается, сыграют ключевую роль в сдерживании нового российского наступления.

Новые патроны Украины против российских беспилотников

Украинская оборонная инициативa Brave1 опубликовала видео, в котором показано, как солдаты успешно уничтожают малый дрон при помощи нового типа патронов. Речь идет о стандартных патронах калибра 5,56 мм, которые подходят для натовского стрелкового оружия, включая CZ Bren и M4 .

Хотя технические характеристики не были раскрыты, сообщается, что такие патроны уже ограниченно применяются на практике. По информации издания, после выстрела патрон распадается на примерно пять быстро летящих элементов. При стрельбе очередями создается эффект, напоминающий дробовой залп, что позволяет эффективно поражать дроны на расстоянии до 50 метров.

Согласно заявлению Brave1, Украина наращивает производство, чтобы каждый солдат получил по крайней мере один магазин с такими патронами. Это позволяет бойцам обороняться от дронов, не неся дополнительной нагрузки в виде отдельного вооружения. Вместо смены оружия солдат может просто заменить магазин — это занимает значительно меньше времени и требует меньшей координации.

Значение этих патронов в ходе нового российского наступления

Эти специальные патроны поступают на вооружение как раз в тот момент, когда малые дроны играют ключевую роль в летнем наступлении России, направленном на прорыв укреплённых украинских позиций. Россия использует дроны для разведки и наведения ударов по украинским оборонительным участкам перед наземной атакой.

Ранее эту роль обычно выполняла артиллерия, но дроны являются более дешёвым и доступным вариантом, особенно с учётом текущих ограничений российских ресурсов.

"Новые боеприпасы, стандартизированные по натовским нормам, вероятно, станут крайне полезными для украинских войск в условиях удержания обороны. Ожидается, что они будут сразу отправляться на передовую, давая солдатам быстрый и эффективный инструмент для борьбы с дронами", - говорится в материале.

СМИ пишет, что при нейтрализации БПЛА российским войскам придётся снова полагаться на артиллерию или идти на лобовые атаки укреплённых позиций. Но артиллерийские удары менее точны, требуют больших ресурсов и раскрывают местоположение батарей, которые сами становятся мишенью для украинских дронов. А прямые штурмы без поддержки БПЛА чреваты высокими потерями с минимальным результатом.

В более широком контексте использование этих патронов может изменить нынешнюю "игру в кошки-мышки" между средствами атаки и средствами борьбы с дронами. Они предлагают кинетический метод нейтрализации дронов, выступая в качестве альтернативы распространённым электронным системам радиоэлектронной борьбы.

Другие новости об инновациях на войне

Ранее УНИАН сообщал, что "Война дронов" заморозила линию фронта в Украине. Беспилотники доминируют на поле боя. Они могут практически все — устанавливать мины, доставлять грузы и даже эвакуировать раненых или погибших.

Кроме того, авиаэксперт Константин Криволап оценил варианты, которые разрабатывает Украина для противодействия "Шахедам". "Еще не было таких проблем, как сейчас. Было тогда все хорошо, у нас сбитие было 95-100%", - заявил он. Но уже сейчас есть примерно 6-8 различных разработок, которые должны вернуть этот показатель.

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