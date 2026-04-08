Секретные записки через курьеров: Axios раскрыл, как США и Иран договаривались о перемирии

Тайные контакты, давление и ультиматумы привели стороны к хрупкому двухнедельному перемирию.

За кулисами громких заявлений о возможной катастрофе разворачивалась сложная дипломатическая игра, которая в конечном итоге привела к перемирию между США и Ираном. Ключевую роль в этом процессе, по данным источников, сыграл верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который впервые с начала войны дал сигнал двигаться к соглашению, пишет Axios.

Еще накануне дедлайна, установленного Дональдом Трампом, в США и Израиле готовились к масштабной военной эскалации. Войска приводились в боевую готовность, а союзники ожидали жесткого ответа Ирана. В то же время внутри страны гражданские лица начали покидать свои дома.

Несмотря на публичные угрозы Трампа об "уничтожении цивилизации", за кулисами нарастал дипломатический импульс. Переговоры проходили в напряженной и хаотичной атмосфере: американские предложения резко критиковались, документы переписывались по несколько раз, а посредники пытались согласовать позиции сторон.

Важную роль в процессе сыграли Пакистан, а также дипломаты из Египта и Турции. Иранскую сторону представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, который не только вел переговоры, но и убеждал военное руководство согласиться на компромисс.

Из-за угрозы покушения со стороны Израиля Хаменеи действовал максимально осторожно – по информации источников, он общался через курьеров, передавая записки. Его согласие на сделку стало "прорывом", без которого перемирие было бы невозможным.

К вечеру понедельника стороны согласовали обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. Окончательное решение оставалось за Хаменеи – и он дал "зеленый свет".

"Без его зеленого света соглашения бы не было", – сообщил региональный источник.

Параллельно вице-президент США Джей Ди Венс координировал переговоры из-за границы, тогда как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху активно контактировал с Трампом, опасаясь потерять влияние на процесс.

Развязка наступила стремительно: после серии звонков союзникам и внутренних споров Трамп согласился на перемирие. Уже через 15 минут после его заявления американские войска получили приказ отступить.

Иран подтвердил готовность соблюдать соглашение и открыть Ормузский пролив для судоходства – ключевой фактор для стабилизации мировых энергетических рынков.

Впрочем, впереди сложные переговоры. США настаивают на отказе Ирана от ядерной программы и баллистических ракет, тогда как позиции сторон остаются далекими. Уже в ближайшие дни новый раунд переговоров состоится в Пакистане, где делегацию США может возглавить Венс.

Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана приостановить атаки на Иран на две недели.

Высший совет национальной безопасности Ирана утверждает, что США "в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение". В заявлении добавляется, что "США были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов".

Также Иран согласился открыть Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия с США, однако есть несколько нюансов. Пролив будет работать только при условии, что атаки на Иран будут прекращены.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает решение Дональда Трампа о двухнедельном прекращении ударов по Ирану, однако это перемирие не распространяется на Ливан.

Вас также могут заинтересовать новости: