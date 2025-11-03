Россия больше не в безопасности: украинские дроны изменили географию войны, - Euronews

Эволюция дронов меняет не только тактическую карту, но и стратегическое представление о том, как война может вестись внутри государства-агрессора.

Украинские беспилотники бьют по нефтяным объектам России и меняют географию конфликта, пишет Euronews.

Построенные в подпольных мастерских украинские дальнобойные беспилотники нанесли серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным логистическим центрам - ослабляя энергетическую инфраструктуру и вынуждая Москву вводить ограничения на поставки топлива.

В секретных местах на западе Украины, под покровом темноты, формируются колонны ударных дронов, стартующих с импровизированных взлетно-посадочных полос и направляющихся вглубь российской территории. По словам участников операций, теперь некоторые модели преодолевают до 1 000 км, что значительно расширяет радиус поражения по сравнению с предыдущими этапами кампании.

"Дроны развиваются", - говорит командир, известный под позывным "Фидель", - "Вместо того, чтобы летать на 500 километров, теперь они летают на 1000. Для успешной операции нужны три фактора: дроны, люди и планирование. Мы хотим достичь наилучшего результата. Для нас это святая миссия".

Простая, массовая и относительно недорогая конструкция

Многие беспилотники изготавливаются внутри страны из деталей, поставляемых широкой сетью мастерских.

Один из самых распространенных типов - "Лютый" - прост в конструкции и обслуживании: корпус в форме "колбасы", один винт и треугольный хвост. Именно простота и низкая себестоимость (примерно $55 000 за единицу) позволяет производить "Лютый" серийно.

Стратегические последствия ударов

По данным западных аналитиков, атаки на энергетическую инфраструктуру имели заметный, но не разрушительный эффект: обзор аналитического центра Carnegie Endowment насчитал по крайней мере 16 крупных НПЗ, пораженных дронами, что составляет около 38% номинальной мощности страны по переработке нефти. В то же время большинство заводов восстанавливали работу в течение нескольких недель, а производство сглаживалось излишками и запасами.

Международное энергетическое агентство оценивает, что повторные удары сократили мощности переработки России примерно на 500 000 баррелей в день - следствием стали внутренние дефициты топлива, местное нормирование и ограничения экспорта дизеля и авиационного топлива, хотя мировая добыча нефти оставалась стабильной.

Киев говорит о реальных потерях в поставках: президент Владимир Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, россияне потеряли до 20% поставок бензина в результате ударов беспилотников.

Тактика истощения и изменение представлений о безопасности

Эксперты называют эту кампанию логистической: атаки заставляют Россию рассредоточивать поставки, перебрасывать резервы и усиливать ПВО далеко от фронта.

"В течение большей части войны Россия действовала, исходя из предположения, что ее собственная территория в безопасности. Теперь это не так", - отмечает Адриано Босони из аналитической компании RANE.

Украина также демонстрирует способность действовать автономно, запуская собственные ракето-дроны без необходимости импорта дальнобойных средств от западных партнеров - что важно на фоне блокирования поставок определенных типов вооружений.

Потери и цена успеха

Однако каждая миссия - это и риски: по признанию организаторов, менее 30% дронов доходят до цели, поэтому тщательное планирование и большой ресурс техники критически важны.

"Мы платим за это своей жизнью и жизнью наших друзей", - говорит "Фидель", подчеркивая, что нынешняя кампания - часть "борьбы за будущее" следующих поколений.

Последние удары украинских беспилотников

Как сообщал УНИАН, бойцы ГУР провели успешную операцию и уничтожили три нити нефтепродуктопровода "Кольцевой" в Московской области. По этому нефтепроводу осуществлялась транспортировка топлива из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.

Впоследствии стало известно, что Служба безопасности Украины и Силы обороны атаковали нефтетерминал в городе Туапсе Краснодарского края. В результате удара успешно поражен танкер и инфраструктура порта.

