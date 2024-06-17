Доля Украины в общемировом объеме импортируемого оружия составляет 4,9 процента.

Украина по итогам 2019-2023 годов вышла на четвертое место в мире по объемам импорта вооружений. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира(SIPRI), пишет Deutsche Welle.

Как отмечается в докладе, доля Украины в общемировом объеме импортируемого оружия составляет 4,9 процента. Опередили нашу страну такие импортеры, как Индия (9,8 процента от мирового объема), Саудовская Аравия (8,4 процента) и Катар (7,6 процента).

В целом, по данным SIPRI, в 2023 году ориентировочные мировые военные расходы выросли на 6,8 процента и превысили 2,4 триллиона долларов.

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"В результате глобальное военное бремя - мировые военные расходы как доля мирового валового внутреннего продукта (ВВП) - выросло до 2,3 процента. Правительства выделяли в среднем 6,9 процента своих бюджетов на армию, или 306 долларов на человека", - говорится в докладе.

Отмечается, что Соединенные Штаты тратят больше всего денег на оружие. Расходы США в размере 916 миллиардов долларов превысили суммарные расходы девяти других стран из первой десятки, а также в 3,1 раза превысили расходы Китая, второго по величине военных расходов.

"Тенденция к увеличению военных расходов европейских государств в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину набрала обороты в 2023 году: 39 из 43 стран Европы увеличили военные расходы. 16-процентный рост общих европейских расходов был обусловлен 51-процентным ростом расходов Украины и 24-процентным ростом расходов России, а также тем, что 10 из 28 европейских членов Организации Североатлантического договора (НАТО) достигли или превысили целевой показатель расходов в размере двух процентов ВВП в 2023 году", - говорится в докладе.

Сколько мир тратит на оружие

По итогам 2023 года общие мировые военные расходы достигли 2443 миллиардов долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении. Это был самый большой годовой рост с 2009 года.

Впервые с 2009 года военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем особенно значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия возглавили список стран с наибольшими военными расходами. В то же время страны из первой десятки все увеличили такие расходы в прошлом году.

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