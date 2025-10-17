Президент США заявляет, что больше предпочитает прекращение войны между Россией и Украиной, чтобы не давать "Томагавки".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проявил интерес к боевым дронам украинского производства, но стремится добиться прекращения войны без предоставления крылатых ракет "Томагавк". Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Это проблема, потому что нам нужны "Томагавки", нам нужны многие другие вещи, которые мы отправляем в Украину на протяжении последних четырех лет. Теперь у нас отличная ситуация. Мы отправляем это в Европейский Союз - они платят за все это. У них много денег. Но это не касается денег. Нам нужны "Томагавки". Нам нужны многие другие виды оружия, которые мы отправляем в Украину. И именно это одна из причин, по которой мы хотим прекращения этой войны. Нам нелегко для нас - давать (оружие). Речь идет о большом количестве очень мощного оружия. Так что это одна из тех вещей, о которых мы будем говорить. Надеюсь, им это не понадобится. Надеюсь, что нам удастся прекратить войну без мыслей о "Томагавках". Я думаю, мы достаточно близки к этому", - подчеркнул Трамп.

В свою очередь, Зеленский подтвердил, что Украина стремится к прекращению войны.

"Но эта война сейчас - это технологическая война. Вы не используете только "Томагавки". Если вы хотите нанести удар по военной цели - вам нужны тысячи беспилотников. Они сочетаются вместе с такими ракетами. Украина имеет такие тысячи беспилотников нашего производства, но у нас нет "Томагавков". Вот почему нам нужны "Томагавки". Но Соединенные Штаты имеют мощное производство, имеют "Томагавки" и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но они могут еще и получить наши тысячи беспилотников. Именно поэтому мы можем работать вместе. Мы можем укрепить американское производство", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что имеет грану предложение в контексте украинских дронов. При этом, Трамп подтвердил, что США заинтересованы в украинских дронах, хотя создают много собственных дронов. Трамп отметил:

"Мы производим собственные беспилотники, но также покупаем их у других. И они [украинцы] делают очень хорошие беспилотники".

Он сказал, что характер войны изменился из-за применения дронов. Как подчеркнул Трамп, у него есть обязательства, чтобы США были всем обеспечены.

"Вы никогда не знаете, что произойдет во время войны и мира. Поэтому мы будем говорить о "Томагавках", и мы бы предпочли, чтобы им не понадобились "Томагавки". Честно говоря, мы предпочли бы, чтобы война закончилась", - подчеркнул Трамп.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Ранее нардеп Егор Чернев заявил, что вопрос о предоставлении Украине американских ракет Tomahawk пока будет поставлен на паузу, поскольку российский диктатор Владимир Путин испугался такой передачи.

