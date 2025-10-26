Он отметил, что объекты на территории Киевской области могут быть в зоне риска.

Россияне расширили ареал применения своих управляемых авиабомб, которые уже начали долетать до Одесской области. Могут ли они стать угрозой для Киева и Киевской области - оценил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире "Киев 24".

Он отметил, что если посмотреть на последние пуски российских КАБов и дистанции поражения, которые уже состоялись, в частности, по Полтавской области, по городу Лозовая в Харьковской области, то можно предположить, что дальность их может достигать до 200 километров.

Он добавил, что, учитывая то, что Киевская область находится достаточно близко к границе с Россией, в определенной степени объекты на территории области могут быть в зоне риска, в зоне досягаемости этих новых авиационных боеприпасов.

"Что касается города Киев, то здесь уже дистанции немного больше и соответственно шансов на эффективное и результативное применение значительно меньше", - подчеркнул он.

Новые российские КАБы

Ранее нардеп Василий Мокан заявил, что российские управляемые авиабомбы начали долетать до Одесской области. По его словам, в перспективе они могут стать угрозой даже для столичного региона.

В ответ Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке, призвал не поднимать панику на ровном месте, подчеркнув, что "не будут бомбы весом 500 кг падать на кварталы столицы, как на фронте".

"По сути это дешевая крылатая ракета с боевой частью весом 100 кг и сомнительной точностью. Она летает на расстояние 100-180 километров и сейчас не может летать дальше. И таких изделий за время войны уже было несколько: Бандероль, Д30", - пояснил Бескрестнов.

