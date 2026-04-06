Нужно искать противодействие уже сейчас: эксперт о российских аналогах Starlink

В настоящее время они должны стать приоритетной целью для Сил обороны на фронте.

РФ активно пытается заменить на фронте системы спутниковой связи Starlink, ища, в частности, быстрые решения. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в запасе, в эфире Radio NV.

"Они ищут решение, как быстро можно заменить то, что коренным образом вошло в их систему управления, если мы говорим о системе "Старлинк". Мы видим заявления от некоторых служб Украины о том, что они выявляли украинцев, которые пытались регистрировать, например, на себя "Старлинки" для россиян. Поэтому это критическая проблема связи для врага. И соответственно, он ищет решение", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что РФ в целом быстро адаптирует и масштабирует свои разработки. И сейчас они активно ищут решения по связи, в частности, используя собственные классические терминалы.

"Мы видим и старые антенны спутниковой связи, которые использует враг. Поэтому здесь нужно быть внимательнее и искать решения уже на уровне противодействия сейчас. Потому что это то, что враг будет сейчас наращивать. Наша главная задача – не дать возможности врагу использовать такие возможности. За счет, например, тех же ударных FPV-дронов, уничтожать терминалы или любые возможные системы связи. Для того, чтобы лишить оперативности в принятии решений. Это, пожалуй, одна из главных задач сейчас будет на линии боевого столкновения, кроме уничтожения личного состава", – добавил Храпчинский.

Ранее советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что РФ начала поставлять своим военным спутниковые терминалы под названием "Спирит-030". Отмечается, что ранее РФ использовала крупногабаритные системы, которые Силы обороны активно выявляли и уничтожали. Однако новые системы в три раза меньше.

Военный эксперт Евгений Дикий заявил, что отключением Starlink РФ фактически отбросили на год назад в системе управления. По его словам, россияне попытались заменить эти системы с помощью спутников от "Ямал", используя для военных нужд систему корпорации "Газпром". Однако им мешает то, что у них есть только 8 таких спутников.

