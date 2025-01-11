Украина показала свои разработки в области БПЛА на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе и произвела впечатление на окружающих.

Украина представила свои передовые технологии в области дронов, включая БПЛА Shrike и Vampire, на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе и произвела сильное впечатление на мировое технологическое сообщество.

Эти беспилотники активно используются в полномасштабной войне, начатой Россией.

К примеру, 19 октября 2023 года дроны Shrike атаковали российский конвой. Всего было задействовано 35 аппаратов, которые уничтожили восемь танков и четыре боевые машины пехоты общей стоимостью 19 миллионов долларов, пишет Interesting Engineering.

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Сообщается, что, в свою очередь, Vampire, поступивший на вооружение всего месяц назад, уже уничтожил активы противника на сумму 56 миллионов долларов, включая склады, танки, системы ПВО и артиллерию.

Представители Украины активно ведут переговоры с потенциальными инвесторами и мировыми лидерами в области технологий на выставке, стремясь расширить свое влияние в этой отрасли.

"Мы гордимся тем, что являемся украинским производителем. У нас есть два основных типа дронов: небольшой FPV-дрон и более крупная версия, предназначенная как для военных, так и для гражданских целей", - отметил представитель украинского оборонного сектора.

Он добавил, что более крупный БПЛА способен перевозить до 15 килограммов различных грузов. В Украине эти дроны выполняют важные задачи для армии, а также доставляют гуманитарную помощь — воду, еду, медицинское оборудование туда, куда небезопасно отправлять людей.

СМИ также пишет, что эти большие дроны менее уязвимы для вражеских радаров, так как летают на низкой высоте. Они могут сбрасывать груз, не приземляясь. Дальность полета составляет до 15 километров. Если связь теряется, дрон автоматически возвращается к точке запуска, что минимизирует риск его потери.

Кроме того, БПЛА оснащены спутниковыми системами и разработаны для простоты эксплуатации при минимальной цене производства. "Все компоненты, включая программное обеспечение и материалы, произведены в Украине", — говорится в материале. И подчеркивается, что, хоть сейчас и ограничена продажа продуктов двойного назначения, украинские представители на выставке CES 2025 хотят показать миру, на что способны "их умения и интеллект".

Что еще известно об украинских дронах

Ранее УНИАН сообщал, что Украина стремится в 2025 году установить рекорд в производстве дронов. "Производство дронов в Украине является более экономически выгодным, чем где-либо. Мы хотим установить рекорд по количеству и качеству дронов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, премьер-министр Украины тоже заявлял о планах в производстве БПЛА и ракет. В частности, он сообщил, что Владимир Зеленский поручил произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи ракет.

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