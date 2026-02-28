28 февраля в Украине уже запахнет весной

Осадков в Украине не ожидается.

Зима в Украине завершится теплой, сухой и солнечной погодой. Об этом сообщает Погода УНИАН. 28 декабря по всей стране ожидается плюсовая температура, а на западе разогреет до +10°.

На западе Украины сегодня будет практически весеннее тепло. Тут воздух прогреется до +6°...+10°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

На севере страны сегодня будет прохладнее всего. Тут днем столбики термометров покажут 0°...+4°. Ожидается сухая погода с переменной облачностью.

На востоке Украины сегодня воздух прогреется до 0°...+5°. В течение дня ожидается сухая погода с переменной облачностью.

Жителей центральных областей сегодня ждет небольшая облачность с температурой от +2° до +6°.

На юге Украины сегодня тоже будет довольно тепло. В течение дня температур тут повысится до +6°...+9°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

28 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

28 февраля - День памяти святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. По приметам, если в тот день светит яркое солнце, то весна придет рано и будет теплой. Если утром появился туман, то весна будет дождливой. Считается, что погода 28 февраля может рассказать о погоде осенью.

