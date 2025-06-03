Украина активно разрабатывает новое поколение беспилотников-перехватчиков, способных обнаруживать и сбивать другие дроны. Это ответ на рост российских атак БПЛА, в частности иранских Shahed, которые все чаще обстреливают украинские города вдали от фронта, пишет Bloomberg.
Недавний обмен ударами между сторонами подтвердил масштаб эскалации: украинские беспилотники повредили несколько стратегических авиабаз на территории РФ, включая объекты в Восточной Сибири. В ответ Россия осуществила одну из крупнейших за последнее время комбинированных атак дронов и ракет на Киев.
Украина отвечает не только контрударами, но и технологиями. "У нас теперь есть самолеты, чтобы сбивать дроны", - заявил президент Владимир Зеленский. "Мы также движемся в направлении использования дронов-перехватчиков".
Александр Камышин, советник министра стратегических отраслей промышленности, подтвердил наращивание производства специальных дронов, способных сбивать Shahed под Киевом. По его словам, сейчас три украинские компании производят такие "птички" стоимостью около $5000, а некоторые модели - всего $300.
Новые перехватчики используют различные стратегии - от подрыва вблизи цели до прямого столкновения. Латвийская Origin Robotics уже отправляет в Украину свои дроны, которые взрываются рядом с вражескими БПЛА. Генеральный директор Origin Агрис Кипурс объяснил:
"Как только боеголовка приближается достаточно близко к цели, она детонирует, и цель поражается осколками".
Ключевой элемент этой войны
Проблема в том, что рост атак со стороны России истощает украинскую ПВО. С февраля, когда президент США Дональд Трамп призвал к прекращению боевых действий, количество атак беспилотников возросло, а количество жертв среди гражданского населения - выросло еще больше.
FPV-дроны стали ключевым инструментом этой войны. Они уже изменили тактику на поле боя, заставляя украинских и российских солдат держаться подальше от техники и избегать скоплений. Теперь их используют и для борьбы с другими БПЛА.
Skyfall, один из крупнейших производителей дронов в Украине, адаптирует свои FPV для борьбы с воздушными целями. Их дрон Shrike, стоимостью от $300 до $500, может целиться в разведывательные и ударные дроны, хотя и не достает до высоты полета Shahed.
"Мы сосредоточены на перехвате дронов-камикадзе и дронов-бомбардировщиков", - пояснил Карл Ларсон, руководитель Defense Tech for Ukraine. Он подчеркивает: Украине нужны "недорогие и масштабируемые решения", а не "модные и дорогие системы" западного производства.
На сегодня, по словам экспертов, дроны-перехватчики еще не могут полностью заменить ПВО, однако это шаг к снижению зависимости от дорогих систем типа Patriot. Альтернатива - низкотехнологичные средства, такие как пулеметы на пикапах или ограниченное использование F-16.
Война дронов - последние новости
Война в Украине стала первой крупномасштабной войной, где дроны используются системно и массово обеими сторонами. Украина и Россия применяют дроны для разведки, ударов по технике, артиллерийской коррекции и атак в глубоком тылу.
Особенно активно используются дроны-камикадзе (типа Shahed), FPV-дроны и разведывательные БПЛА. Украина нарастила собственное производство, в том числе благодаря поддержке западных партнеров, и сейчас создает дроны-перехватчики, способные сбивать вражеские БПЛА.