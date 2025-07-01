Дроны-перехватчики, которые могут подниматься до 4000 метров, должны иметь мощные двигатели и аккумуляторы для достижения таких высот. Скорее всего, разработки дронов-перехватчиков будут связаны с внедрением систем искусственного интеллекта. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.
"Еще не было таких проблем с "шахедами", как сейчас. Было тогда все хорошо, у нас сбитие было 95-100%. Но уже умные головы понимали, что "шахэды" будут летать выше, ниже, они будут лучше защищены с точки зрения РЭБа. Они будут иметь больше скорости, они будут оснащаться средствами элементов искусственного интеллекта", - заявил он.
По его словам, после анализов эффективности, специалисты создали новые средства противодействия вражеским беспилотникам.
"Была очерчена цель и было несколько очень интересных сразу идей, которые потом вышли в разработке. И я так насчитываю где-то шесть-восемь различных разработок", - сказал Криволап.
В то же время аналитик отметил проблемы с дронами-перехватчиками, которые могут подниматься на высоту до 4000 метров, потому что это требует мощных двигателей и аккумуляторов для достижения таких высот.
"Главная проблема в этом вопросе - дрон-перехватчик, если он будет выходить на высоту с земли до 4000 м. Это такая достаточно серьезная, достаточно большая конструкция, где-то 2-2,5 м она должна быть. Там размах крыльев около полутора метров длиной, весить будет килограммов 50, наверное. Ему надо двигатель мощностью где-то 6-7 кВт, это мощный двигатель. И соответственно аккумуляторы, которые смогут его вытянуть на эту высоту. И чтобы он еще мог пролететь какое-то расстояние", - пояснил Криволап.
Если же такой дрон, как отметил эксперт, запускать не с земли, а с высоты, то таких мощностей и размеров не нужно.
"А если его запускать с другой высоты, с высоты, на которой он находится, то таких мощностей не надо, и не надо, чтобы были такие большие скорости. И тогда размеры могут быть в три раза меньше. Есть еще антидроны, которые летают на высоту 2000 м, достаточно эффективно, достаточно точно, и там все в порядке. Вот с четырьмя тысячами начинаются проблемы", - отметил эксперт.
Он высказал мнение, что все эти решения "будут скорее всего связаны с внедрением систем искусственного интеллекта, начиная с систем распознавания образов, то есть машинное зрение, и до управления роем".
"В этом направлении, я думаю, будут развиваться системы перехвата. Потому что в конце концов система перехвата "шахедов" должна работать в абсолютно автоматическом режиме, но пока мы до этого не дошли, и немного стран, которые до этого дошли", - добавил Криволап.
Украина ищет, как противодействовать "шахедам"
Как сообщал УНИАН, накануне вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина может добиться прорыва в противодействии "шахедам". В случае успеха масштаб террора гражданского населения может заметно снизиться.
"Сейчас идет активная работа по перехватчикам, и некоторые из них сделали невероятный прорыв. Я не хочу вдаваться в детали, но скажу так, что в случае масштабирования этих продуктов ситуация может измениться в корне", - ответил Федоров.
Министр отметил, что некоторые вещи нельзя озвучивать, чтобы не оставлять подсказки врагу. Однако он заверил, что произошли определенные технологические сдвиги, которые Украина несколько лет не могла решить.