Украина становится мировым лидером в производстве артиллерии: эксперт рассказал о рекордах

По словам аналитика, украинские производственные мощности уже превышают совокупный потенциал европейских производителей в сегменте колесной самоходной артиллерии.

Украина постепенно становится не просто европейским, а мировым лидером в производстве ствольной артиллерии. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в 2025 году Украина установила рекорд по производству самоходных артиллерийских установок 2С22/2П22 "Богдана". При этом речь идет не только о национальных показателях, но и об уровне, превышающем возможности европейских производителей колесной артиллерии.

Точные объемы из соображений безопасности не разглашаются, однако динамика говорит сама за себя, добавляет аналитик. В частности, в 2024 году темпы производства "Богданы" существенно выросли: уже весной предприятия выходили на примерно 10 установок в месяц, а осенью этот показатель увеличился до 15–20 единиц. По данным мониторинговых групп, в апреле прошлого года производство могло достигать около 36 САУ ежемесячно. А в октябре президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что показатель вырос до 40 единиц в месяц.

На этом фоне показатели европейских производителей выглядят скромнее, отмечает обозреватель. В частности, Франция сейчас выпускает в среднем около 100 САУ CAESAR в год. Другие страны также имеют значительно меньшие объемы: Швеция – примерно 20–30 установок Archer в год, Чехия – около 15–20 САУ DANA/DITA, Словакия – ориентировочно 25–30 установок Zuzana 2 ежегодно.

По словам Коваленко, хотя при необходимости производители могут нарастить темпы, обычно речь идет об увеличении в пределах 30–50% в течение года.

Учитывая эти цифры, украинские мощности уже превышают совокупный потенциал европейских производителей в сегменте колесной самоходной артиллерии. Несмотря на значительное внимание к развитию беспилотников и средств противодействия им, артиллерийское направление остается критически важным – и именно здесь Украина фактически выходит в лидеры Европы, считает аналитик. Отечественное производство не только покрывает внутренние потребности, но и создает потенциал для конкуренции на международном рынке.

"Не удивлюсь, если в 2026 году услышу из официальных заявлений, что ежемесячное производство САУ 2С22/2П22 "Богдана" превышает 50 единиц в месяц. Украина постепенно, но уверенно становится не просто европейским, а мировым лидером в производстве ствольной артиллерии", – отмечает Коваленко.

Как писал УНИАН, Коваленко рассказал, что россияне все активнее используют легкие 107-мм северокорейские реактивные системы РСЗО Type 75 в качестве замены полноценной реактивной артиллерии. По словам эксперта, разработчики РФ уже доходят до идеи установить Type 75 на наземный роботизированный комплекс "Курьер".

Ранее такие установки уже монтировали на шасси УАЗ-469, УАЗ-452 и т. д. Фактически этап экспериментов с флотскими реактивными бомбометами типа РБУ-1200 и РБУ-6000 постепенно уходит в прошлое – вместо этого формируется новый тренд с использованием Type 75.

