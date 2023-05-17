Русские пошли "по накатанной" - и просто модернизировали старую советскую ракету.

Россия анонсировала якобы начало серийного производства неуправляемых авиационных ракет С-8ОФП "Бронебойщик". Правда, их с трудом приняли на вооружение ВС РФ, все время перенося даты, а саму ракету презентовали еще в 2006-м.

"РИА Новости", называя С-80ФП "новейшими", пишет, что авиаракеты вскоре якобы будут применять на войне против Украины.

Правда два года назад то же агентство "РИА" отмечало, что поставки "Бронебойщика" в ВКС РФ начнутся после 2023-го. Хотя перед этим появлялись сообщения о поставке этих боеприпасов в июле 2018-го, затем в первой половине 2019 года.

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"Бронебойщик" - характеристики авиаракеты

Подконтрольные Кремлю СМИ утверждают, что С-80ФП калибра 80 мм способны пробивать преграды, при этом не разрушаясь и продолжая полет (по другой версии - взрываясь за преградой).

Ракета предназначена для использования на боевых самолетах и вертолетах. Ее длина - 1,4-1,5м, масса - не более 17 кг. Ракета С-8ОФП применяется из штатных блоках Б8М-1 и Б8В20-А.

Заявленная дальность С-80ФП - около 6 км, но нет данных о реальной эффективности поражения наземных целей.

Благодаря новым технологиям и настройкам взрывателей, ракеты С-8OФП смогут поражать как легко-, так и тяжелобронированные цели: БТР, БМП, бронеавтомобили и боевые танки.

С-8ОФП рассчитывали вооружать Су-25, Ми-8 и ударные вертолеты, которые могут нести блоки неуправляемых авиационных ракет.

С-80ФП - главные нюансы

Как уже было выше сказано, ракету русские презентовали еще в 2006 году на выставке в Санкт-Петербурге, затем многие годы анонсировали ее поставки в Вооруженные силы России. Но только в 2019-м русские завершили ее испытания.

Хотя С-80ФП заявляют как уникальное новейшее оружие, "Бронебойщик" является очередным представителем достаточно старого семейства авиационных боеприпасов С-8. Из нового - осколочно-фугасная боевая часть проникающего типа.

Дальность С-80ФП - по документам - увеличили за счет твердотопливного ракетного двигателя, который, по представлениям русских, увеличивает стрельбу в 1,5-3 раза в сравнении с НАР разных типов.

Вместе с тем русские признаются, что С-80ФП будет сложно поражать малоразмерные цели. Для этого оккупантам придется отдельно устанавливать на борты ВКС России навигационные комплексы.

"Аналоговнетное" оружие России на поле боя - последние новости

Россия неоднократно заявляла о передаче в зону так называемой "СВО" "не имеющего аналогов в мире" вооружения, правда, большинство образцов испытание войной не прошло.

Многие виды вооружения, например та же тяжелая огневая система "Солнцепек", которой русские так гордятся, оказалась маломобильной и уязвимой к ударам дронов и артиллерии ВСУ. В сети регулярно появляются кадры с уничтожением очередных ТОС в зоне боевых действий.

Испытания не прошли и разрекламированные оккупантами танки "Армата", а Су-57 вообще ни разу не были применены захватчиками в полномасштабном вторжении.

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