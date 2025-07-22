В Украине становятся привычными появления диких зверей в населенных пунктах.

В начале полномасштабной войны в Украине запретили охоту на диких животных. Из-за этого их популяции увеличились, и животные стали чаще появляться в населенных пунктах. Об этом в комментарии "Главкому" рассказал кандидат биологических наук, доцент, руководитель научной группы по исследованию охотничьих ресурсов Украины Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Виталий Смаголь.

"Дикие животные почувствовали себя значительно безопаснее. Поэтому, конечно, изменения произошли - во-первых, их стало больше. Во-вторых, они потеряли страх перед людьми. Изменились стереотипы поведения - животные начали выходить в города и больше не боятся людей", - отметил ученый.

Он напомнил, что в последнее время диких зверей видели во многих городах Украины, в том числе и в Киеве.

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"За последние два года лоси фиксировались на Оболони, в районе метро "Черниговская", на Южном мосту со стороны "Левобережной", хотя там вообще нет никаких лесных массивов", - отметил Смаголь.

По словам ученого, в таких ситуациях дикие животные редко проявляют агрессию к людям, но определенная опасность все же существует.

"Если лиса подходит к жилью, ведет себя агрессивно, я даю более 50% вероятности, что она больна бешенством. А бешенство не лечится, это 100% смертельная болезнь. Такое животное, извините, надо отстреливать", - пояснил специалист.

Он напомнил, что не только лисы, но и другие дикие животные могут быть носителями бешенства. Эта болезнь также поражает диких кошек, собак и шакалов. Ради безопасности людей государство должно регулировать численность диких животных, подчеркивает он.

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