Walker S2 способен самостоятельно менять свою батарею, чтобы продолжить работать.

Китайская компания UBTECH представила робота Walker S2, который способен самостоятельно работать 7 дней в неделю по 24 часа. Более того, он может менять свою аккумуляторную батарею, пишет Live Science.

Отмечается, что Walker S2 имеет рост 162 сантиметра и вес 43 килограмма. Робот-гуманоид имеет механические руки и ноги, что позволяет ему выполнять работу, которой обычно занимаются люди.

Walker S2 питается от 48-вольтовой литиевой батареи в системе с двумя аккумуляторами. Это позволяет роботу ходить в течение двух часов или стоять в течение четырех часов, прежде чем его заряд иссякнет. Полная зарядка батареи занимает 90 минут.

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Уникальным этого робота делает то, что для снятия и подзарядки аккумуляторной батареи не требуется оператор-человек. При необходимости Walker S2 самостоятельно подходит к зарядной станции, чтобы заменить аккумуляторную батарею. Он использует свои руки, чтобы извлечь аккумуляторную батарею, установленную на спине, и помещает ее в пустой слот для зарядки, после чего извлекает новую аккумуляторную батарею из устройства и вставляет ее в порт.

Кроме того, Walker S2 способен самостоятельно решать, заменять ли одну из батарей или зарядить ее, исходя из приоритетности своих задач.

По словам представителей UBTECH, их робот предназначен для использования на фабриках или в качестве человекоподобного робота для встречи и приветствия клиентов. Он имеет 20 степеней свободы, а также поддерживает технологии Wi-Fi и Bluetooth.

В Китае состоялся футбольный турнир с участием роботов-гуманоидов

Ранее в Китае состоялся первый турнир по футболу среди полностью автономных полноразмерных гуманоидных роботов. Они играли самостоятельно, без помощи операторов, полагаясь только на свой искусственный интеллект.

Матчи длились два тайма по 10 минут. Роботы нередко забавно спотыкались и падали.

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