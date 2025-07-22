По крайней мере до сентября у России полностью развязаны руки.

Конгресс США не будет рассматривать законопроекты о новых санкциях против России, пока не истечет время ультиматума, который выставил России американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил журналистам спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, которого цитирует Reuters.

"Я думаю, что Палата представителей и Сенат соглашаются, что, учитывая, что Белый дом дал этот срок в 50 дней, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются делать, и мы увидим, как это будет", - сказал Джонсон.

Как отмечает Reuters, некоторые члены Конгресса продолжают настаивать на более жестких санкциях против России, в частности на принятии законопроекта о 500-процентной пошлине на товары из стран-покупателей российской нефти. Этот законопроект решили отложить после того, как Трамп озвучил свой ультиматум России, пригрозив наложить 100-процентную пошлину на торговых партнеров России.

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Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса заявили, что не будут выносить на голосование ни одного законопроекта о санкциях без одобрения Трампа.

"Нам там нужен мир. Это все тянется уже слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это", - сказал Майк Джонсон.

Ультиматум Трампа Путину: последние новости

Как писал УНИАН, после того, как Дональд Трамп выставил Путину ультиматум, требуя прекратить войну в течение 50 дней или получить новые мощные санкции, европейские политики слишком расслабились, как будто война уже закончилась.

Также мы рассказывали, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о необходимости наказать Китай за "субсидирование" российской агрессии против Украины.

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