Там считают, что организации ООН отклонились от основополагающей миссии.

Спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила выход США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, организация отошла от своей основополагающей миссии.

Она отметила, что 22 июля США объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Брюс пояснила, что по мнению США, организация отклонилась от своей основополагающей миссии, "как и многие другие организации ООН".

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"В будущем участие США в международных организациях должно сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей", – отметила Брюс.

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Как писал УНИАН, ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Там пояснили, что поддерживаемые организацией инициативы "несовместимы со здравой политикой, за которую проголосовали американцы в ноябре". В частности, речь идет о политике ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности.

Также в СМИ обсуждается вероятность выхода США из НАТО - основного военного Альянса, в который входят страны Европы. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не имеет никаких сомнений в преданности США этой организации.

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