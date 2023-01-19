На вооружении российской армии всего один батальон танков Т-14, заявил Коваленко.

Новый российский танк Т-14 "Армата" - это дефективный и до сих пор сырой продукт, годящийся только для парадов и даже на парадах время от времени позорящийся.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко: "На вооружении российской армии всего один батальон танков Т-14 "Армата". В 2015 директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко заявил, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020! За окном 2023-й, а у россии всего батальон Т-14".

По его словам, танк Т-14 "Армата" - это боевая машина с огромным количеством неизлечимых хронических болезней технического и технологического порядка: "Не решённая проблема с трансмиссией, системой управления огня, сбои электронных систем и многое другое. Помимо всего прочего, колоссальная проблема с обслуживанием и ремонтом танков, особенно в полевых условиях".

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"Что тут скажешь, таких трофеев и вправду у ВСУ пока ещё не было. И не важно, уничтоженный или затрофеенный, этот гомункулус в любом из этих состояний будет представлять собой репутационный апперкот России", - отметил Коваленко.

РФ готовится перебросить в Украину танки Т-14 "Армата" - что сообщалось

Как писал УНИАН, Россия может перебросить в Украину свои новые танки Т-14 "Армата" в пропагандистских целях.

В Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщили, что в конце декабря 2022 года изображения показали Т-14 на полигоне на юге России: это место связывали с деятельностью перед развертыванием операции в Украине.