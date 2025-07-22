Трамп ответил, собирается ли он встретиться с Путиным в Китае

Трамп подтвердил, что Си Цзиньпин пригласил его в Китай.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем посетить Китай. Он подтвердил, что его уже пригласил в страну глава Пекина Си Цзиньпин. Такое заявление американский лидер сделал во время встречи со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, встретится ли он в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным, президент США ответил, что это возможно. Тем не менее он не стал прямо подтверждать эту информацию.

"У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, скорее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры прислали приглашения, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время", - сказал Трамп журналистам.

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Напомним, что ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает того, что в сентябре в Пекине может состояться встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он подтвердил, что глава Кремля посетит Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

О чем могут поговорить Трамп, Си и Путин, если встретятся

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает возможной встречу президента США Дональда Трампа, китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Пекине 2 сентября. Он не исключает, что глава Кремля может попытаться получить у американского лидера определенные уступки.

Также Климкин считает, что Трамп, Си и Путин могут обсудить возможность разделения мира. По его словам, глава РФ будет пытаться достичь какого-то геополитического результата.

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